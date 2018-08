Niña abandona a su perrita con emotiva carta y unas cuantas monedas

Una niña de 7 años ha dado gran lección de amor hacia los animales luego de difundirse una foto en donde se ve a su perrita, una carta y dinero que la menor había dejado en la casa de una animalista para que la cuide.

La foto fue publicada en Facebook por la rescatista Naly Ramírez, quien llegó a su casa y se encontró con esa sorpresa que ha dado la vuelta al mundo. La niña dijo que sus padres iban a botar a su mascota a la calle y ella en prefirió dejarla en la puerta de alguien que si podía cuidarla.

“Hola me llamo Jazmín, ella es ‘Cristalita’. Te la tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que tú cuidas animales que no tienen casa y ella ya no va a tener casa porque mis papas ya no la quieren porque no es original. Como mi mamá y mi papá la iban a tirar, mejor te la dejo para que no pase eso y tenga comida”, se lee en la carta que se hizo viral.

Además de la carta y su perrita dentro de la caja, la niña puso 8 pesos de sus ahorros escolares para que el animalista le compre algo de comida. “Yo no pude cuidarla solo tengo 7 años y no me dan mucho recreo para su comida. Cuídala mucho por favor te dejo 8 pesos dile que la quiero”.

Sin duda esta pequeña ha dado una gran lección a muchas personas que no tienen reparo en abandonar a sus mascotas.