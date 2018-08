Novia cancela su boda después de mirar el celular de su pareja

Una joven canceló la boda con su novio, en Estados Unidos, a una semana de casarse. De seguro pensaste en una infidelidad, pero no fue así.

La mujer habría cancelado el compromiso con su novio porque vio en su celular varias pestañas con contenido pornográfico.

Según la joven, sintió una gran decepción al descubrir lo que su prometido guardaba en su teléfono, pues consideró que no la respetaba. “Pensé que lo conocía hasta que vi su celular. Me sentí engañada. Cambió toda mi relación con él, incluidos los recuerdos felices que habíamos compartido en el pasado. Me hizo sentir sin valor”, señaló Dalton, de 21 años.

“De repente, estaba con un extraño en lugar de la persona que creía conocer tan bien. En un instante, nunca más podría confiar en esos ojos mentirosos. Todo lo que siempre quise en una relación fue la honestidad, y rápidamente se me ocurrió que la única honestidad que había conocido en ese momento era falsa”, agregó.

¿Tú qué opinas?