Ritual cultural mata a decenas de ballenas cada año

En el Atlántico Norte, está ubicado un pueblo llamado Sandavágur, situado en las islas Feroe, considerado como territorio autónomo de Dinamarca. Los habitantes de este pueblo han sido conocidos por el mundo por mantener una tradición que consta en acabar con la vida de cientos de cetáceos. Otro verano más el mar quedó teñido de rojo con la sangre de 180 ballenas, según el diario Daily Mail.

La última cacería de ballenas fue capturada en video, en el que se puede observar a decenas de residentes, incluidos niños participando en la matanza de decenas de ballenas en la costa. Este video se ha filtrado en varias redes sociales, generando indignación y crítica entre los usuarios.

Shocking footage showing the sea turn red as 180 whales were killed on the Faroe Islands #whales #FaroeIslands pic.twitter.com/d806ABMG83

— Triangle News (@TriangleNewsUK) 16 de agosto de 2018