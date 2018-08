Sacerdote italiano fue encontrado cuanto intentaba abusar de una niña

Paolo Glaentzer es un sacerdote italiano que fue sorprendido en el momento preciso en el que, supuestamente, intentaba abusar de una niña de once años de edad.

El sacerdote, de 70 años de edad, concedió una entrevista a un diario italiano y dijo que todo lo que sucedió fue porque el diablo “intentó ponerle una zancadilla”.

Pero esa no es la aseveración más insólita del sacerdote, pues añadió que “Hay simpatía mutua con la niña, cuando me enteré de que tenía 11 años… yo creí que tenía al menos 15″. Además dijo que él vivió muchas circunstancias que parecían no tener solución, pero que ahora confía más que nunca en Jesús y María.

Según RT, ” Este caso se suma a otros escándalos recientes, como las acusaciones de pedofilia contra el ‘número tres’ del Vaticano o los abusos sufridos por más de medio millar de niños en el coro dirigido por el hermano del papa Benedicto XVI”.