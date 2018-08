Santos se despide de los colombianos y le desea “lo mejor” a Iván Duque

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, vivió este lunes en su último día de Gobierno una apretada agenda en la que agradeció el apoyo recibido durante sus ocho años en el poder, respondió a las acusaciones de Nicolás Maduro y le deseó suerte a su sucesor, Iván Duque, elegido para el periodo 2018-2022.

“A mi sucesor, el presidente Iván Duque, le deseo lo mejor, todos los éxitos posibles por el bien de nuestra patria”, dijo el mandatario en su última alocución por televisión como jefe de Estado.

En ese sentido, manifestó que “cada presidente manda en su tiempo”, por lo que recalcó que el suyo termina mañana.

“Por eso, cumpliré, si me permiten, mi promesa de no molestar, de no intervenir, de no ser un aguijón en la nuca de mi sucesor”, sostuvo.

Santos, jefe de Estado entre 2010 y 2018, calificó además como el mayor logro de sus ocho años de Gobierno la firma del acuerdo de paz con la guerrilla FARC y dijo que lo consiguió porque en lugar de “perseguir la popularidad de corto plazo y las encuestas” le hizo caso a “su voz interior”, la que “le dicta qué es lo correcto”.

“Mi conciencia me dijo: Colombia no puede resignarse a sufrir una guerra sin fin, como si fuéramos un país condenado a la violencia. Si existe una oportunidad, una sola oportunidad de parar esta guerra, tenemos que intentarlo. Y lo intenté, con el apoyo y la generosidad de la mayoría de los colombianos”, aseveró.

El presidente comenzó el día en el “Foro fortalecimiento de los organismos de control en Colombia”, en donde antes de hablar de la lucha contra la corrupción se refirió a las denuncias de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien el sábado lo acusó de estar tras el atentado que sufrió en Caracas.

“¡Por Dios!, yo le digo al presidente de Venezuela, yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes, estaba bautizando a mi nieta”, dijo Santos con tono jocoso que generó risas en el auditorio.

En la noche Santos ofreció en la Casa de Nariño una cena para los jefes de Estado y otras autoridades internacionales que asistirán este martes a la investidura de Duque y de la vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramírez.

A la investidura, que se realizará hoy a las 15.00 hora local (20.00 GMT), en la Plaza de Bolívar, del centro de Bogotá, acudirán 10 jefes de Estado y delegaciones procedentes de 17 países.

Entre los mandatarios asistentes figuran los de México, Enrique Peña Nieto; Chile, Sebastián Piñera; Ecuador, Lenín Moreno, y Panamá, Juan Carlos Varela (Panamá).

También acudirán los de Argentina, Mauricio Macri; Bolivia, Evo Morales; República Dominicana, Danilo Medina; Costa Rica, Carlos Alvarado; Guatemala, Jimmy Morales, y Honduras, Juan Orlando Hernández.

Duque, que este lunes no tuvo actividad pública, mantuvo reuniones bilaterales con algunos de los mandatarios que asistirán al acto de mañana.

Hoy, la seguridad de la investidura estará a cargo de 12.000 policías y el Ministerio de Defensa pondrá en servicio el sistema de radar Sinder, desarrollado en el país, para detectar drones, cuyos vuelos fueron prohibidos por la Aeronáutica Civil en los alrededores de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, y de la Plaza de Bolívar. EFE