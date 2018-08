“Sarost 5”, el barco de Babel

Cuando el “raïs” (capitán) Ali Hajji recibió la noticia, se quedó en silencio durante unos momentos. El “Sarost 5” llevaba dos semanas bloqueado con 40 migrantes rescatados a bordo y cada día se decía lo mismo: “hoy es el día” pero éste no llegaba.

“¿De verdad?”, preguntó escéptico al otro lado de la línea cuando le comunicaron que este miércoles el buque petrolero tenía permiso de las autoridades para desembarcar en el puerto de Zarzis, al sur del país.

Hajji sigue sin entender el por qué ha llevado 17 días tomar una decisión como esta pero no puede borrar la sonrisa de su cara.

El barco significa para él una prisión de la que siente acaba de ser liberado. ¿Su delito? Haber cumplido con lo que considera su deber: socorrer a personas en el mar. “Así es el espíritu del marinero”, insiste el capitán.

“Solemos hacer el relevo de personal cada 28 días y yo llevo aquí 44. Al día siguiente del rescate tenía previstas mis vacaciones”, relata con aire cansado Hichim Dridi mientras se encoge de hombros como aquel que acepta su dicha con resignación.

Tanto los migrantes como la tripulación hablan de una “guerra” diplomática en la que se han visto atrapados en fuego cruzado.

“Somos víctimas políticas”, asegura Soulayman, llegado desde Guinea, que denuncia que las autoridades de Malta e Italia rechazaron acogerles, y Túnez impidió que fueran evacuados por el barco humanitario español “Open Arms”, que se había desplazado hasta la zona para ofrecer apoyo médico.

Atrás quedan las partidas de damas en un tablero de cartón improvisado con piezas hechas de tapones de botellas, la “Copa de fútbol africana” en la cubierta del barco o las sesiones de baile por la noche hasta terminar agotados.

Las largas conversaciones y las confidencias también han sido una especie de terapia para la mayoría de ellos, víctimas de todo tipo de situaciones -trabajos forzados, prisión, secuestros o violaciones- durante su periplo que, para algunos, dura varios años.

Mohamed Charfeddine, cocinero del barco, ha propuesto a Nancy, embarazada de tres meses y originaria de Ghana, un nombre para su bebé. Ella asiente con la cabeza. Ninguno de los dos habla el mismo idioma pero eso no impide que se comuniquen con señas.

“Si es niño podría llamarse Moutez y si es niña Rabiaa. Son los nombres de mi hijo y mi mujer” dice orgulloso. Tras un silencio añade “hoy mi mujer ha sufrido un aborto y ni siquiera puedo estar allí con ella”.

El “Sarost 5” se convirtió así en un barco de Babel. Pero en la versión moderna de este relato bíblico, en lugar de construir una torre para alcanzar el cielo, sus inquilinos sueñan con un barco para alcanzar Europa. En árabe, en bengalí, en wólof, en francés o en inglés; todos comparten sus desventuras para llegar hasta aquí.

Como Emdate, llegado desde Bangladesh, que llora desconsolado en un rincón mientras sus compatriotas guardan silencio a su alrededor. Este joven ha recorrido más de 8.000 kilómetros y ha invertido cerca de 10.000 euros para terminar como moneda de cambio de traficantes de personas antes de lanzarse al mar.

“Estuve trabajando en Libia donde apenas me pagaban, ni me daban de comer. Después de 13 meses me entregaron a otra mafia”, acierta a decir entre lágrimas.

“No puedo volver a mi país ni puedo quedarme aquí. Tengo que ir a Europa o mi familia morirá y yo también, tengo muchas deudas”, se lamenta mientras uno de los tripulantes trata de consolarle con un beso en la mejilla.

Una delegación de autoridades y organizaciones humanitarias se ha desplazado hasta el barco para anunciarles oficialmente que su próximo destino será Túnez y no Europa, tal como habían soñado, tanto como habían pagado. La tripulación no encuentra palabras de alivio y se limita a ofrecer su hombro.

Tras guardar las pocas pertenencias que les queda en bolsas de basura, uno a uno atraviesan la pasarela para tocar tierra tras 22 días en alta mar y subir al autocar que les llevará al centro de acogida de la Media Luna Roja donde serán alojados durante los dos próximos meses.

Sadok Kcherdia, uno de los más jóvenes, se cubre la cara con las manos para esconder las lágrimas. “Nunca podré olvidar esta experiencia” confiesa mientras lanza gestos llevándose la mano al corazón. Al otro lado del cristal, con las miradas perdidas, nadie parece reaccionar.

“¡Rumbacataya!” grita Mohamed. “Es nuestro grito de guerra, es una manera de decirnos que todo irá bien”, explica.

Sin embargo, esta vez nadie responde, el autobús se aleja y el “Sarost 5” retoma su viaje para que los tripulantes se reúnan con sus familias.

