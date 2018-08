Sufrió una aparatosa caída de 20 metros de altura por tomarse una foto

Un hombre sufrió heridas después de perder el equilibrio y caer 20 metros de altura cuando estaba tomándose una selfie. El accidente ocurrió el pasado sábado en el estado de Chhattisgarh (India), informan medios locales.

The consequences of taking Selfies .

Man plunges 50 feet down a waterfall and breaks his pelvis after slipping as he took a selfie in India pic.twitter.com/0EqI7qVzgb

— Mathew Obrien (@MathewObrien1) 30 de julio de 2018