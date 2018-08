Los programas infantiles no siempre están llenos de momentos ‘adecuados’ para los más pequeños que ven la TV o usan plataformas de video.

Estos ‘momentos oscuros’ no pasan de ser pasajes que resultan dándole un plus a la trama, pero que no dejan de ser un poco ‘fuertes’ para la audiencia infantil.

El portal Watchmojo recoge un top de los 10 momentos más oscuros de los programas infantiles.