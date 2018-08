Treinta años de los Smashing Pumpkins

El grupo estadounidense de rock alternativo, The Smashing Pumpkins, continúa con su gira de reunión Shiny and Oh So Bright celebrando sus tres décadas en la música. La banda llenó el Madison Square Garden de Nueva York y después de eso celebraron un concierto especial en Holmdel, en Nueva Jersey, con un repertorio diferente y rodeados de sus amigos ilustres.

Al primero que introdujeron fue a Chino Moreno, cantante de Deftones. Luego siguieron Courtey Love, Peter Hook del grupo New Order y Joy Division, cuyo hijo, Jack Bates, es bajista de The Smashing Pumpkins. Otros artistas presentados fueron Dave Keuning y Mark Stoermer de The Killers, que fueron a apoyar a la banda.

Afirmaron haber escogido Holmdem ya que Nueva Jersey “fue uno de los primeros sitios que apoyaron a Smashing Pumpkins.