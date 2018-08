Vettel: “Aquí quiero algo más que un podio”

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que después de ganar el pasado domingo el Gran Premio de Bélgica redujo a 17 puntos la ventaja que le lleva el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) en el Mundial de Fórmula Uno, indicó este jueves en Monza, sede del de Italia, que en esta pista quiere “algo más que un podio”.

“El podio aquí siempre es algo especial”, explicó Vettel, que hace diez años logró la primera de sus 52 victorias en F1 a bordo de un Toro Rosso, precisamente en Monza.

“Obviamente, depende con qué color y con qué coche lo logres. Pero aquí quiero algo más que un podio”, advirtió ‘Seb’, de 31 años y cuádruple campeón del mundo entre 2010 y 2013, con la escudería Red Bull.

“Lo de 2008 fue algo memorable, casi ni me daba cuenta de lo que estaba sucediendo, aunque luego advertí que había logrado esa victoria para un equipo italiano (Toro Rosso) y con un motor italiano (Ferrari)”, explicó Vettel, que buscará este fin de semana su cuarta victoria en el templo de la velocidad.

“Luego, cuando gané con otra escudería no estaban tan contentos, sobre todo en 2013, no entiendo bien por qué. No sabía qué había hecho mal”, bromeó Vettel, que ese año fue abucheado como ganador por los ‘tifosi’, que vitorearon poco después al español Fernando Alonso, que ese año fue segundo con un Ferrari, coche con el que el doble campeón mundial asturiano había ganado en 2010 (tres años después de haberlo hecho con un McLaren).

“Monza es el corazón de Italia, el público es muy pasional, así que subir al podio aquí con el color adecuado está muy bien. Pero aquí esta vez quiero algo más que un podio”, especificó Vettel este jueves en Italia, donde Ferrari no vence desde que lo hiciera por última vez Alonso en 2010.

Fuente: EFE