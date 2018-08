Ya no hay venezolanos esperando en Rumichaca

El puente de Rumichaca sufrió una evidente transformación cuando se implementó, desde hoy a las 00:00, la disposición migratoria para los venezolanos de presentar el pasaporte obligatoriamente para poder cruzar la frontera e ingresar al Ecuador.

Los espacios están vacíos y hay silencio en la frontera, pues se evidencia la ausencia de ciudadanos venezolanos, tanto en migración Colombia como en Migración Ecuador.

Los ingresos son contados, no hay nadie haciendo fila para ser atendido, pues los pocos que llegan, ingresan enseguida con su pasaporte. Quienes no tienen el documento ya no están llegando a la frontera, como se suponía.

Según el director de migración Colombia, el pedido de un pasaporte por parte del Gobierno Ecuatoriano incrementará la migración irregular, ya que la crisis migratoria que vive Venezuela no se da “por gusto”, sino “porque su país está en emergencia” y necesitan salir de él para poder sobrevivir.

Además exigiendo el pasaporte se impedirá la reunificación familiar, pues muchas familias vinieron de manera separada por distintas razones.