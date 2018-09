Aprende a quitarle los rayones a tus gafas de sol

Método 1: Pasta dental

Compra una pasta dental blanca de una marca que no sea áspera. Esta no deberá tener menta, gel ni propiedades blanqueadoras. La pasta dental blanca común será la más eficaz para limpiar los lentes de vidrio, pero aquellas que posean propiedades especiales podrían causarles un mayor daño. Las pastas dentales con bicarbonato de sodio son una opción grandiosa para este fin, ya que limpiarán sin usar químicos agresivos.

Aplica una cantidad pequeña de pasta en un pedazo de algodón. Solo una cantidad pequeña, ya que así las gafas no se mancharán con un exceso de pasta. Los pedazos de algodón serán la opción más eficaz, ya que dejarán pocos residuos o fibras sueltas.

Frota la raya con el pedazo de algodón. Pasa el algodón en movimientos circulares por alrededor de 10 segundos sobre cada raya. Este movimiento será de utilidad para pulir la raya en la lente.

Enjuaga la pasta dental. Coloca las gafas debajo de un chorro constante de agua fría para así eliminar la pasta. Gira los lentes debajo del agua a fin de garantizar que la elimines por completo. Presta mucha atención a toda la pasta adherida a las hendiduras pequeñas en las que los lentes se unen al marco.

Retira la pasta con un paño suave sin pelusas. No uses paños ásperos o sucios, ya que estos pueden generar otra raya con facilidad. Frota el paño alrededor de la raya con cuidado usando el pulgar y el dedo índice, así eliminarás toda humedad o pasta restantes. Sé muy cuidadoso y no apliques demasiada presión en los lentes, para no sacarlas por accidente.

Revisa los lentes. Colócalos debajo de la luz y verifica que hayas eliminado la raya. Vuelve a colocarte las gafas y observa si hay alguna visible. Si esta sigue allí, deberás limpiar la lente con un algodón y pasta dental las veces que sean necesarias hasta que desaparezca.

Método 2: Bicarbonato de sodio

Consigue agua y bicarbonato de sodio. Las propiedades alcalinas del bicarbonato de sodio lo volverán ideal para descomponer todo residuo ácido y restablecer la claridad de las lentes. Al mezclarlo con el agua, estos formarán un pasta espesa que podrás usar para eliminar las rayas mientras limpias las gafas.

Mezcla una parte de agua y dos de bicarbonato de sodio en un tazón pequeño. La cantidad de agua y bicarbonato que debas usar dependerá en gran medida del tamaño y la cantidad de rayas en las gafas. Deberás empezar con una cucharada de agua y dos de bicarbonato, y agregar más si las gafas están muy rayadas.

Mezcla una parte de agua y dos de bicarbonato de sodio en un tazón pequeño. La cantidad de agua y bicarbonato que debas usar dependerá en gran medida del tamaño y la cantidad de rayas en las gafas. Deberás empezar con una cucharada de agua y dos de bicarbonato, y agregar más si las gafas están muy rayadas.

Toma un pedazo de algodón. Remoja una parte del algodón en la pasta de agua y bicarbonato. Solo necesitarás una cantidad pequeña de la mezcla para cada raya.

Frota la pasta en la raya. Frota el algodón en la raya por 10 segundos empleando un movimiento circular. Este movimiento será de utilidad para pulir la raya en las lentes.

Enjuaga el bicarbonato en las lentes. Elimina la pasta con agua fría o a temperatura ambiente. Sé muy cuidadoso al eliminar la pasta de las hendiduras entre las lentes y el marco, o cualquier otra área diminuta en donde pueda asentarse.

Límpialas con un paño suave sin pelusas. Este tipo de paños serán vitales para garantizar que las gafas no se rayen más en el proceso de limpieza. Podrás conseguir un envase de paños de microfibra para gafas en la farmacia o el supermercado de tu localidad. Úsalos para eliminar todo remanente de la pasta en la lente.

Revisa las lentes. Coloca las gafas debajo de la luz y revísalas con cuidado para identificar todo daño remanente. Si la raya aún no desaparece de la lente, deberás seguir limpiándola con otro pedazo de algodón remojado en la pasta.

Método 3: Substancia pulidora, cera para autos o muebles

Consigue cera para autos o para muebles, o un pulidor de metal o plata. Este tipo de productos funcionan en las lentes tal como lo hacen en otras superficies. Estos suelen eliminar las rayas de las gafas de sol con mucha eficacia, en especial si las lentes están hechas de plástico. Nunca uses limpiadores abrasivos o ácidos, ya que estos las dañarán y dejarán residuos perjudiciales para los ojos.

Aplícale una cantidad pequeña a un pedazo de algodón. Un paño suave sin pelusas también será adecuado para esta situación. No uses ningún material áspero, como la lana de acero o la metálica, las esponjas o los paños de malla plástica. Estos solo dañarán más las gafas de sol.

Frota la cera o el pulidor en la raya. Toma el paño suave o pedazo de algodón, y frota el líquido en la raya por 10 segundos usando movimientos circulares suaves. Estos productos pueden ser de utilidad para llenar toda raya en las lentes.

Toma otro paño suave sin pelusas. Este deberá estar seco, ya que lo usarás para eliminar el pulidor o la cera. Con el pulgar y el dedo índice, deberás frotar con cuidado todo residuo del producto en la lente.

Busca las rayas. Coloca las gafas de sol debajo de la luz y revísalas para detectar toda raya remanente. Vuelve a colocártelas para así garantizar que no detectes ninguna en tu campo de visión. Si esta aún está visible, tendrás que volver a aplicar la cera o el pulidor en el algodón o el paño, y volver a limpiar suavemente hasta eliminarla por completo.