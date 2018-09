Avión “cazatormentas” voló por el ojo del huracán Florence

Este lunes, un avión “cazatormentas” de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos voló sobre el ojo del huracán Florence, en cual se acerca muy peligrosamente hacia Carolina del Sur, pues se espera que en las próximas horas impacte sobre este estado, convertido muy probablemente en categoría 5.

La función de este “cazatormentas” fue el obtener datos del huracán Florence que no pueden ser tomados desde tierra o con imágenes de satélite, los cuales ayudarán a obtener pronósticos acerca de la fuerza que tendrán las tormentas, entre otras cosas que se deben estar monitoreando de forma constante.

View from inside the eye of category 4 #HurricaneFlorence today onboard the NOAA P-3 #NOAA42 . (Video credit: Heather Holbach) pic.twitter.com/eEYOI2PBnh

Fue así como se supo que Florence había aumentado rápidamente a categoría 4 y que hay grandes probabilidades de que pueda ser 5, convirtiéndose ya en uno de los huracanes más peligrosos de las últimas décadas.

NOAA’s WP-3D Orion (#NOAA42) and Gulfstream-IV (#NOAA49) are flying missions today to survey Hurricane #Florence. Check out this video from yesterday’s P-3 flight into #Florence. Stay up to date on all hurricane activity at https://t.co/MlZk25kG0d. Video: Nick Underwood/NOAA pic.twitter.com/MZXhiJWvVh

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) 10 de septiembre de 2018