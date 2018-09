Después de que la artista de 60 años, Madonna, hiciera el tributo a Aretha Franklin en los MTV VMAs 2018, muchas personas se preguntaron ¿por qué lo hizo?Madonna tomó el escenario casi al finalizar la transmisión en honor a Aretha Franklin, quién murió el pasado 16 de agosto a los 76 años. Sin embargo, mientras lo hacía, el público acusó a la Reina del Pop de homenajearse a sí misma. Madonna usó para la ocasión un traje tradicional africano, por lo que muchos la acusaron de apropiación cultural.

Además, la mayoría del tiempo en que la estrella estuvo parada en el escenario, habló de los primeros días de su carrera. Solo, brevemente, mencionó a Franklin contando cómo la diva del R&B la influyó en su éxito. “Aretha Louise Franklin cambió el curso de mi vida. Mi sueño era tener éxito como bailarina profesional. Después de años de sufrir y estar quebrada, decidí hacer audiciones para el teatro musical. Escuché que la paga era mejor. No tenía entrenamiento, ni siquiera el sueño de convertirme en cantante, pero fui por ello. Me rechazaron en cada audición. No era lo suficientemente alta. No me mezclaba lo suficiente. No tenía un rango de 12 octavas suficiente. No era lo suficientemente bonita. Nunca fui suficiente. Un día, una sensación francesa de la música disco buscaba cantantes de respaldo y bailarinas para su gira mundial. Pensé, ‘¿Por qué no? Podía regresar a que me robaran, me apuntaran con una pistola, me confundieran con una prostituta en el tercer piso donde vivía, que también era una casa de adictos al crack”, recordó la artista y concluyó: “Es cierto, soy rebelde de corazón”.

Por mucho tiempo más, la cantante continuó narrando su historia de cómo su carrera había tenido tantos obstáculos y, al ver que estaba perdiendo la atención de los presentes dijo: “Seguramente se están preguntando por qué conté esta anécdota. Hay una conexión, porque nada de esto hubiese pasado sin nuestra Señora del Soul. Ella me llevó a donde estoy hoy. Y sé que ha influenciado a tantos en esta casa esta noche. En esta sala. Quiero agradecerte, Aretha, por empoderarnos a todos”.

Sin embargo, cuando todos pensaban que eso sería todo, continuó con otra anécdota aburriendo por completo al público, y, cuando hubo terminado dijo finalmente: “Me gustaría presentar ahora a los nominados para Video del Año”.

Tras ver los clips con los nominados, el nombre de la ganadora fue revelado: Camila Cabello con Havana. Cabello, al recibir el premio se dirigió a ella con emoción: “Mis manos me tiemblan literalmente. Nunca olvidaré este momento. Madonna, te amo tanto, tanto”, dijo Cabello. “He visto todos y cada uno de tus videos, he visto cada uno de tus documentales, me has inspirado tanto, tanto. Por esa razón, este es un momento surreal y te amo” y dedicó el premio a su familia, pero también a Madonna, lo que causó incredulidad y decepción a los presentes.

Fuente: eonline.com