Demi Lovato cumple un mes en rehabilitación

Demi Lovato sigue apartada de los medios y las noticias que llegan sobre ella son informaciones filtradas por personas cercanas a la artista.

Demi lleva un mes ingresada en un centro de rehabilitación de California sometiéndose a un intensivo tratamiento contra sus adicciones al alcohol y las drogas. Y para romper con el pasado, ha tomado una decisión radical: vender la casa donde sufrió la sobredosis que casi la mata.

Según el portal lavanguardia.com, la artista está siguiendo un programa de desintoxicación muy estricto por el cual no puede tener contacto con el exterior ni con personas de su entorno habitual.

Tan solo los familiares más cercanos a la cantante pueden tener acceso a ella, y ni siquiera su exnovio, Wilmer Valderrama, puede tener contacto con Demi.

Pero estas medidas tienen una razón de ser: lograr que Demi Lovato se centre por completo en su recuperación y se aleje de todo lo nocivo de su pasado.

According to TMZ, the house where Demi Lovato lived in California was put up for sale for 9.5 million dollars. In 2016, Demi bought the house for 8.3 million dollars. pic.twitter.com/4kiFAMEkUw

— Demi Lovato Team (@DemiTeamTR) 4 de septiembre de 2018