Directora de una escuela china da insólita bienvenida a los niños

El tres de septiembre inició el año escolar en varias partes del mundo, entre ellas China, y Lai Rong, directora de una escuela de Shenzhen, decidió hacer un espectáculo de danza para darles la bienvenida a los niños.

Pero todos quedaron sorprendidos cuando en medio de la bienvenida apareció una “bailarina de tubo”.

“El objetivo era lograr que los niños aprendieran más sobre la diversidad de estilos de baile”, dijo Lai Rong, la directora en cuestión.

Los asistentes a la inauguración del año lectivo grabaron el momento y el video se hizo viral en las redes sociales chinas, pues la solemnidad es un elemento primordial en este tipo de actos y lo que sucedió con la bailarina, sin duda, fue algo fuera de lo común.

La directora, responsable del acto, dijo que pensó que los niños no encontrarían “nada demasiado complicado” y que solo pensarían que es algo genial ver cómo alguien hace un show así. Pero Michael Standaert, padre de familia, dijo que está buscando que le devuelvan el costo de la matrícula de su hijo y que lo cambiará de escuela.

Según RT, ” El Buró de Educación del distrito Bao’an, al que está adscrito el jardín de infancia, pidió que la Sra. Lai fuera despedida. Ella por su parte afirmó que sus intenciones habían sido malentendidas y expresó su pesar por lo sucedido”.

So before our kids got out of kindergarten for the summer, there was 10 days of military “activities” and displays of machine guns and mortars at the door; now the principal has welcomed them back with a strip pole dance on the flagpole bearing the PRC flag. She’s gone nuts. pic.twitter.com/BJr4UI6Oq3

— Michael Standaert (@mstandaert) 3 de septiembre de 2018