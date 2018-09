Doctor acusado de acoso fue golpeado por enfermeras

Decenas de enfermeras de un hospital del estado indio Bihar atacaron a un médico y lo golpearon por varios minutos con sus zapatillas después de que descubrieran que había acosado sexualmente a una enfermera en prácticas, informó The Indian Express. El caso se conoció después de que este domingo apareciera un video donde se evidencia el suceso.

La enfermera les confesó a sus colegas durante una sesión de entrenamiento que había sido víctima de acoso por parte un médico y ellas presentaron una queja inmediatamente ante el cirujano jefe del hospital, quien quiso hablar con el doctor acusado. Las enfermeras exigieron que el hombre sea castigado por sus acciones. Sin embargo, cuando él trató de presentar su versión de los hechos, 60 enfermeras entraron a la oficina donde ambos doctores conversaban y comenzaron a darle una golpiza al acusado hasta que, finalmente, escapó.

#WATCH: Nurses of a hospital in Katihar beat up a doctor who allegedly molested a female medical staff. #Bihar pic.twitter.com/CgoEiN97VA

— ANI (@ANI) September 16, 2018