Economía para todos: Datos de las exportaciones industrializadas no tradicionales (VIDEO)

En nuestro segmento “Economía para todos” aprenda más sobre lo que significa la frase “exportaciones no tradicionales” y su relevancia en la economía del Ecuador.

Al hablar de exportaciones de productos “no tradicionales” no nos referimos a que no sean productos tradicionales o “típicos” del país. Este concepto hace alusión a que, para producir dichos bienes “no tradicionales”, se requiere de mayor mano de obra, en el caso de una fruta, alguien que la seleccione, otro que la cocine, etc., una inversión mayor y un proceso logístico que involucre mayores recursos económicos.

Desde este punto de vista, a un país le conviene exportar mayor cantidad de productos no tradicionales, dado que para producirlos, ha de verse afectada favorablemente una mayor cantidad de personas, generándose puestos de trabajo directos e indirectos, entre otras variables económicas.

Según el Colegio de Economistas de Pichincha, entre las principales exportaciones no tradicionales que produce el Ecuador están: extractos y aceites vegetales, productos mineros, madera, elaborados de banano, manufacturas de cuero, caucho y plástico, químicos y fármacos, jugos y conservas de frutas, harina de pescado, frutas, vehículos, maderas terciadas y prensadas, manufacturas de papel y cartón, otras manufacturas textiles, tabaco en rama, otros elaborados del mar, fibra de abacá, prendas de vestir de fibras textiles.

En el siguiente video podrá analizar como han sufrido altos y bajos las exportaciones no tradicionales en el Ecuador.

