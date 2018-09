EE.UU.: Testigos de Jehová envueltos en caso de abuso sexual

El fallo de un jurado ha condenado a la Iglesia de los Testigos de Jehová en Estados Unidos para que pague 35 millones de dólares a una joven de 21 años que aseguró haber sido víctima de abuso sexual infantil por parte de un miembro de esta congregación en el estado de Montana.

Según información de AP, la joven y otros dos miembros de su familia afirman haber sufrido abusos de otro familiar de ellos que pertenece a los Testigos de Jehová entre 1990 y 2000. Aseguran asimismo que lo acusaron ante los clérigos de esa denominación religiosa.

Sin embargo, la organización nacional de los Testigos de Jehová, Watch Tower Bible and Tract Society of New York, prefirió manejar el caso internamente y, aunque sí expulsó al supuesto abusador en 2004, lo volvió a integrar a la congregación un año después.

La entidad religiosa planea apelar el veredicto con el argumento de que la demanda ya no está vigente y que la ley estatal exonera a sus clérigos de reportar procedimientos internos de la Iglesia sobre algún pecado de gravedad de un miembro de la congregación”.

Se prevé que la multa sea revisada por un juez antes de hacerse efectiva.

Fuente: RT en Español