Durante mucho tiempo no suele presentar ningún síntoma o llega con fuertes molestias en el ciclo menstrual, que muchas mujeres consideran normales, no se conoce su causa y no tiene cura, únicamente se fija en las mujeres, 1 de cada 10 la padece, algunas veces las incapacita para tener una vida normal y de acuerdo a la organización mundial de la salud, es la principal causa de infertilidad. Es una lucha diaria contra los prejuicios, el desconocimiento, la incomprensión y el dolor físico y emocional, sin embargo allí están ellas uniéndose para demostrar que son unas guerreras y que cada día le dan batalla a esta enfermedad, junto a pacientes y expertos, analizamos la endometriosis.