Entrevista a Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social (VIDEO)

Berenice Cordero ministra de Inclusión Económica y Social explica la respuesta que se dio frente al sismo que vivió el país la noche de este jueves y analiza los procesos que se están desarrollando para responder frente al éxodo de migrantes venezolanos a nuestro país.

Referente al movimiento telúrico que vivió el país la noche de este jueves con un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter que tuvo como epicentro Cumandá, la ministra afirma que ya se activaron los protocolos de seguridad y los COES cantonales tanto de la provincia de Chimborazo así como de las ciudades aledañas.

Además, asegura que ya recibió los primeros reportes sobre este suceso en el que ya se hicieron inspecciones y afirma “no hay daños mayores de afectación de infraestructura, tenemos muchas unidades de atención en desarrollo infantil (…) y lo que es más importante es que no hay daño sobre las personas”.

Respecto al éxodo de venezolanos que llegó al país explica que se están realizando talleres de orden técnico – preparatorio que están viabilizados a terminar con una reunión de cancilleres que tendrá como fin la creación de un plan de atención integral que incluya el acceso a los servicios de salud y educación principalmente.

Es por esto que se está valorando cuanto le costaría al país desde el punto de vista fiscal, responder para asegurar los medios de vida para los migrantes.

Según una encuesta que levantó el MIES, la ministra afirma que entre el 80 y 90% de los migrantes desean quedarse en el Ecuador.

Entre los motivos que tuvieron para abandonar su país está la imposibilidad para asegurar los medios de vida y el cuidado de sus familias.

Los niños migrantes son un punto importante que han tratado. Cordero afirma que han sido aproximadamente 90 mil los niños que han llegado al país. La ministra asegura que se está realizando un protocolo regional para tratar de no separar a la familia, asegurar la reunificación, no repatriarlos, no institucionalizarles y no judicializar sus problemas.