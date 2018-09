Entrevista a Íñigo Salvador, procurador general del Estado (VIDEO)

Íñigo Salvador procurador general del Estado explica la situación del país frente al caso Chevron y las posibles soluciones frente al fallo emitido a favor de la petrolera.

Indica que la sentencia que emitió el tribunal de La Haya a favor de Chevron no es definitiva en el sentido de que el Ecuador intentará evitar que el laudo llegue a hacerse completamente ejecutorio.

Para Savador, hay partes del laudo que no son completamente claras y explica que el juicio que se llevó a cabo en el país no puede ser pisoteado a pesar de que “el Ecuador habría denegado justicia a la compañía Chevron al haber permitido que un fallo del presidente de la Corte Provincial de la provincia de Sucumbíos que fue viciado desde el principio por corrupción y fraude no haya sido desechado por los tribunales superiores”, este hecho constituiría denegación de justicia, asegura el procurador del estado.

Actualmente los implicados en este proceso “tenemos un plazo de 90 días en el que tanto la compañía Chevron como el estado ecuatoriano tienen que presentar sus pretensiones respecto del tema de la cuantificación de los daños que el Ecuador, según el laudo del 30 de agosto pasado, tendría que indemnizar a la compañía Chevron”.

Los valores que debería cancelar el Ecuador, si se llegase a hacer completamente ejecutorio el laudo de La Haya, son completamente desconocidos aún.

En estos mismos 90 días el país podrá solicitar el recurso de la interpretación al tribunal y como último recurso el estado podría demandar la nulidad de la sentencia.