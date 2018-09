Estos son los celulares que más radiación emiten

Por todos es conocido que los dispositivos móviles y varios electrodomésticos emiten radiación incluso hay el mito que esta radiación puede causar graves enfermedades en los humanos, pero no ha sido científicamente comprobado.

En ese sentido el portal alemán Statista publicó una lista con los celulares que más radiación emiten.

Según RT, “El organismo posee una base de datos completa en la que se incluyen todo tipo de teléfonos móviles inteligentes, tanto los más antiguos como los más modernos, acompañados por el nivel de radiación que emiten”.

Si bien, no existe una directriz para determinar una cantidad segura de radiación para los usuarios, los índices demuestran que el medio ambiente puede tolerar una emisión de menos de 0,6 vatios por kilogramo de radiación.

The Phones Emitting the Most Radiation | @Statist https://t.co/G2YEks7py3 pic.twitter.com/WNIyLPCR7R

— Richard Benjamins (@vrbenjamins) 31 de agosto de 2018