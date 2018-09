Georgina Rodríguez luce sensual atuendo en las costas italianas

Cristiano Ronaldo ha sido captado disfruntando de la bella costa italiana en un yate de lujo en compañía de su despampanante novia Georgina Rodríguez.

La lente de los paparazzi se metió hasta la intimidad de la pareja y los fotografió en la exclusiva embarcación presumiendo sus cuerpazos.

La argentina de 24 años de edad lució una diminuta tanga negra que ha hecho la comidilla de la prensa deportiva en toda Europa y América.

Las fotos fueron captadas el lunes en Sardinia. La pareja se escapó a descansar aprovechando el descanso en las ligas profesionales de fútbol por la fecha FIFA.

