Gustavo Cerati: cuatro años sintiendo su ausencia

Este martes se cumplen 4 años de la muerte de una de las leyendas del rock argentino, Gustavo Cerati, y su hijo, Benito Cerati, en una entrevista en un programa de televisión, recordó cuáles fueron las últimas palabras de su padre y recordó que “fue una buena despedida, un buen cierre”.

“No nos vamos a ver por un largo tiempo” le dijo Cerati antes de partir de gira en mayo de 2010, y fue en ésta que sufrió el ataque cerebrovascular que lo dejó en coma hasta su muerte, el 4 de septiembre de 2014.

“Yo había estado en su casa y me dejó en la puerta de la de mi mamá. Se iba de viaje al día siguiente y me dijo ‘no nos vamos a ver por un largo tiempo’ y se fue. Yo estaba acostumbrando a que se fuera un mes. Me quedé pensando por qué el énfasis en eso”, declaró Benito en el programa Podemos Hablar, PH, y aseguró que el cierre con su padre fue bueno y que no tiene ningún pendiente.

El último recital

Tras un show en Caracas el 15 de mayo de 2010, Gustavo Cerati tuvo que ser internado por una descompensación y pasaron días hasta que se dijera que lo que sufió fue un ACV (ataque cerebrovascular), que lo dejó en coma durante un poco más de 4 años.

Benito, durante esos años, “no sabía qué pasaba”, pues un día le decían una cosa, otro día, otra, y recordó que fueron “cuatro años de no creer”. “Fue como un paréntesis: hasta mis 16 años, después una cosa gris y luego, a mis 21 años, arranqué de nuevo”.

Fuente: RT