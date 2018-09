Warner Bros. no prevé de momento hacer otra película de “Superman” con Henry Cavill, dijo una persona familiarizada con los planes del estudio el miércoles.

La persona habló con The Associated Press a condición de anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente de este asunto.

Warner Bros. emitió un comunicado diciendo que no ha tomado una decisión sobre el regreso de Cavill.

“Aunque no se han tomado decisiones respecto a ninguna de las próximas películas de Superman, siempre hemos sentido tenido un gran respeto y una gran relación con Henry Cavill, y eso se mantiene intacto”, dijo el estudio en un comunicado luego que un artículo de Hollywood Reporter señalara que Cavill podría dejar de dar vida muy pronto al Hombre de Acero.

Warner Bros. está reformulando su estrategia con DC Comics tras el rechazo de los fans y la crítica a “La liga de la justicia” y “Batman v. Superman”. Cavill interpretó por primera vez a Superman en “Man of Steel” de 2013.

Representantes de Cavill no respondieron de inmediato mensajes en busca de declaraciones el miércoles.

Warner Bros. tiene ahora la atención puesta en “Supergirl”. Otras de las películas en su horizonte son “Shazam!” con Zachary Levi, “Wonder Woman 1984”, que se estrenará en noviembre de 2019, y una película de Flash con Ezra Miller. “Aquaman”, con Jason Momoa, se estrena en diciembre.

Una cinta solo de “Batman”, que iba a ser dirigida y estelarizada por Ben Affleck, será ahora dirigida por Matt Reeves, quien se anticipa que busque a un nuevo actor para el personaje.