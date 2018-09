Hijo de Cristiano Ronaldo marca cuatro goles en un solo partido

La división sub 9 de la Juventus de Turín venció por cinco a uno a Lucento en la fecha más reciente del fútbol infantil de Italia.

De los cinco goles de Juventus, cuatro fueron marcados por el retoño de cristiano Ronaldo, lo que demuestra un potencial enorme de fútbol en el hijo del portugués.

Según RT, “Lo insólito es que Cristiano Jr. en tan solo un partido ha marcado cuatro goles, mientras que su padre, considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, ya ha jugado tres partidos con la Juventus y todavía no encuentra el gol”.

Take a look at this Cristiano Ronaldo Jr goal today: pic.twitter.com/Ulgm6hrnK3

— Cristiano Ronaldo 🏳️🏴 (@CRonaldoNews) 1 de septiembre de 2018