Hilary Duff pide respeto a su privacidad tras publicar insólito video

La actriz Hilary Duff sigue haciendo su vida normal y sin mayores sobresaltos, pese a sus nueve meses de embarazo y que en cualquier momento puede entrar en labores de parto.

Aún sale de compras, va a buscar a su hijo mayor al colegio e inclusive hace deporte y a pesar de su embarazo, es seguida y acosada por paparazzis. Así quedó demostrado en un video que compartió en su cuenta de Instagram, en el que grabó el momento en el que encaró a un hombre que no paraba de seguirla.

“Este tipo estuvo en el partido de fútbol de mi hijo esta mañana, luego me siguió a la casa de mi hermana y básicamente se quedó estacionado en su calle para sacar fotos. Me siguió cuando yo hacía algunas compras. Le pedí amablemente que me dejara en paz y continúa siguiéndome y acechándome como si estuviera dispuesto a hacerlo durante horas”.

Duff siguió diciéndole que lo que estaba haciendo no estaba bien. “Tengo nueve meses de embarazo. Cuando la gente dice que esto es lo que pasa cuando eres una celebridad, honestamente me enferma. Este es el día a día de cada mes, simplemente no está bien”, expresó.

La artista además estaba resfriada, por lo que le preguntó: “¿podrías dejar de tomarme fotos? Me estás cazando”, a lo que el fotógrafo respondió que no había tomado ninguna foto.

Su publicación se llenó de comentarios de apoyo para ella, en los que la felicitaron por encarar al sujeto.

Fuente: 24 Horas Chile