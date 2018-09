Ironía entre el elenco de la película “La Monja”

La película derivada de la saga de “El Conjuro”, “La Monja” protagonizada por Taissa Farmiga tiene una ironía entre su elenco, que ha impactado en el mundo cinematográfico.

Taissa reveló a la plataforma de SensaCine que “no me gusta el terror. No soy muy buena viéndolo, pero rodarlo es otra cosa. Es mucho más divertido porque sólo tienes que interpretar el miedo y no sentirlo (…) Soy un cliché con patas en el tema de los sustos. No me gusta la oscuridad y no me gusta estar sola en la oscuridad”.

Es por eso, que a poco del estreno mundial del film la actriz reveló que ha ‘bloqueado’ el terror del rodaje para ella, practicando meditación y con el apoyo de su hermana Vera Farmiga, quien interpreta a Lorraine Warren en “El Conjuro” uno y dos.

“Uno de los consejos que me dio Vera fue dejar el estrés, la pesadez y el terror en el trabajo e intentar separarlo de mí misma. Parte de la meditación que he estado haciendo consiste en controlar tus pensamientos. Y no es fácil (…) Había veces en las que le escribía un mensaje diciendo ‘acabo de llegar a casa. Voy a apagar las luces y me voy a dormir. Te quiero’. Y ella contestaba ‘vale, cuídate. Y me ponía el emoji de un angelito”, afirmó Taissa.

El film de terror se estrenará este viernes 7 de septiembre en las carteleras nacionales.

Fuente: 24 Horas