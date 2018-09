Madre de Demi Lovato: “No sabíamos si ella iba a vivir”

“Llegamos tan rápido como pudimos. Saltamos del auto y corrimos a la sala de emergencias para estar a su lado y simplemente no se veía bien, pero le dije: ‘Demi, estoy aquí; Te amo’. Y en ese momento ella dijo:’ Yo también te amo’. Entonces, a partir de ese momento, nunca me permití pensar que las cosas no estarían bien”, detalló.

En los días siguientes, mientras su hija estaba en estado crítico, De La Garza dice que confió en su fe para ayudarla. “Simplemente no supimos por dos días si ella iba a lograrlo o no”.

Lovato permaneció en el hospital por más de una semana antes de ser dada de alta el 4 de agosto para ingresar a un centro de rehabilitación para tratar su adicción a las drogas.

“Honestamente puedo decir hoy que ella está muy bien. Está feliz y sana”, afirmó De La Garza. “Está trabajando en su sobriedad y está recibiendo la ayuda que necesita, y eso en sí mismo me alienta sobre su futuro y sobre el futuro de nuestra familia”.