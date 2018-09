Mascota de un equipo de fútbol americano sufre desagradable accidente

El equipo de fútbol americano de la Universidad de Colorado tiene como mascota a Chip, quien sufrió un desagradable accidente el fin de semana pasado.

Para animar al público en medio partido, Chip agarró un cañón que dispara camisetas para regalar un par al público.

Pero la persona que llevaba el disfraz de búfalo no se percató que tenía el cañón al revés y cuando disparó recibió el proyecto en su ingle. Luego del accidente, la mascota tuvo que ser retirada del campo por el grupo médico.

The T-shirt! His groin! It works on so many levels! pic.twitter.com/L5vroxY2sm

— Dan Lucero (@danluceroshow) 19 de septiembre de 2018