Michael Arroyo asegura que no insultó al árbitro y que no era para roja lo que sucedió contra Macará

Mientras la directiva de Barcelona trabaja en su apelación, Michael Arroyo dio su versión de los hechos sucedidos durante el partido contra Macará y que llevó al juez Daniel Salazar a expulsarlo con roja directa.

El jugador declaró lo siguiente ante la prensa porteña: ‘No entiendo la decisión del juez, no insulté al rival. Respeto su decisión, pero no la comparto. No fue una pelea tan dura como para recibir tarjeta roja’.

De momento, Michael Arroyo se perderá el partido contra Emelec de este domingo en el Estadio Capwell. De no pasar su apelación, el reemplazante natural elegido por Almada será Christian Alemán, volante creativo recién llegado a la plantilla.