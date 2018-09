Miss con pierna ortopédica es criticada por su discapacidad

Carlotta Maggiorana ganó el concurso Miss Italia, pero muchas miradas se centraron en una de las tres finalistas, Chiara Bordi, concursante de belleza que destaca por tener una pierna ortopédica, que fue duramente criticada en redes sociales por su discapacidad.

“Dentro de poco va a haber cerdos y perros en Miss Italia, qué pena, qué asco”, fue uno de los duros mensajes que dejaron a Miss Etruria, una modelo de 18 años a la que acusaron de llegar a la última etapa de la competencia debido a su minusvalía.

Bordi respondió a la critica: “Me falta una pierna, pero a ti te falta un corazón y un cerebro”, tras lo cual agregó: “Hay todo tipo de frustraciones e insatisfacciones detrás de esta maldad”.

“He tenido que luchar contra las miradas de la gente, contra quien decía ‘a esta chica le harán ganar solo por su discapacidad por compasión’ o contra quien no creía que podía superar las pruebas físicas, que han sido pequeños obstáculos que no me detienen sino que me hacen crecer cada día”.

Esta adolescente perdió su pierna izquierda cuando sufrió un accidente de moto a los 13 años.

Ver esta publicación en Instagram They say bad things happen for a reason Ph. @sigismondiphotography 🌫🌊 Una publicación compartida por Chiara Bordi (@chiarabordi_) el 24 de May de 2018 a las 2:10 PDT

Fuente: RT en Español