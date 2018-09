Mujer logra tener una cintura de 40 centímetros

Por problemas en su columna, Sarah Vaeth comenzó a usar corsé en 2012, con el que pretendía remediar la espalda y hombros encorvados que había ganado por tener una mala postura a lo largo de su vida

Sin embargo, el uso de este corset trajo consigo una obsesión para la mujer de 42 años de Oregon, Estados Unidos, puesto que comenzó a usar esta prenda por más de 20 horas diarias para lograr reducir su cintura.

Su primer corsé la dejaba con una cintura de 60 centímetros, mientras que su cintura real era de 66cm. Cuando se vio con esas curvas, le encantó, por lo que decidió comenzar a utilizarlo para achicar su tamaño con el paso del tiempo.

“Me sentí instantáneamente atractiva…parecía sorprendente para mí”, contó la mujer al Daily Mail.

Con el tiempo, creó una prenda mucho más pronunciada y más pequeña, el que sólo dejó hace cuatro años cuando quedó embarazada. Luego del parto, a sólo unos días de haber dado a luz, comenzó nuevamente a utilizarlo.

Actualmente, la mujer pasa gran parte del día y la noche con un corsé de 45 centímetros, sin embargo, en intervalos más pequeños de tiempo usa uno de 40 centímetros para achicar aún más su cintura.

“Tengo 14 corsés en total. Algunos son solo corsés estandarizados, otros son personalizados o semi personalizados.”, comentó

“Tiendo a usar corsés entre 16 a 20 horas por día, y casi siempre duermo en él. El tiempo más largo que he estado usando un corsé constantemente es de 24 horas. Durante mi rutina diaria normal, uso un corsé corto que me permite una mayor movilidad. Puedo cultivar un huerto, limpiar la casa y caminar. Lo único que no puedo hacer es correr”, explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sarah Vaeth (@smallestwaist) el 4 de Sep de 2018 a las 11:03 PDT

Fuente: 24 Horas Chile