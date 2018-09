Niño mata a su compañero de clase por una broma pesada

Karanbir Cheema era un adolescente de 13 años que padecía una severa alergia a los lácteos que murió después que un compañero de clase le hiciera una broma al ponerle queso bajo su camiseta.

Según medios locales, el hecho ocurrió en junio del año pasado en un colegio de Greenford, un barrio del municipio londinense de Ealing, Reino Unido. El menor entró en un ‘shock’ anafiláctico del que los médicos no lograron recuperarlo.

Su compañero, que entonces también tenía 13 años, fue detenido por sospecha de intento de asesinato, pero no ha sido acusado formalmente hasta la fecha.

Boy with severe dairy allergy died after he was ‘chased with cheese’ A boy with a severe allergy to dairy died after having some cheese thrown down his T-shirt, an inquest heard.

