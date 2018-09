Polémica en redes sociales por orientación sexual de Beto y Enrique de Plaza Sésamo

Plaza Sésamo está que hierve, y muchos adultos están diciendo que sus infancias han sido arruinadas.

Es que en las redes sociales hay diferentes opiniones sobre Beto y Enrique, dos de los personajes más emblemáticos del programa infantil, respecto a su sexualidad.

Mark Saltzman, exguionista del popular programa infantil, indicó que Beto y Enrique eran pareja.

Saltzman, guionista desde 1981 hasta 1990, declaró que la relación de los personajes era un reflejo de su vida con el editor Arnold Glassman, quien fue su pareja durante más de 20 años.

“Yo era más como Enrique, el bromista y caótico. Mientras que Arnold, como editor de cine, era el ordenado. Llevé esa dinámica a los personajes”, indicó Saltzman.

Luego de las polémicas declaraciones, la productora del show salió a desmentirlo y afirmó que los míticos personajes no tienen ninguna orientación sexual.

En un comunicado difundido en redes, Sesame Workshop, empresa que produce el show, negó rotundamente que Beto y Enrique sean pareja.

“Como siempre hemos dicho, Bert y Ernie son mejores amigos”, fue la afirmación.

Asimismo, añadieron que, a pesar de que son identificados como personajes masculinos y poseen rasgos y características humanas, siguen siendo títeres y, por ende, no tienen ninguna orientación sexual.

