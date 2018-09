¿Por qué mientras más dormimos, más cansados estamos?

Muchas veces, después de una noche larga de sueño, te sientes aún más cansado que antes. Por ejemplo, los fines de semana: comes y duermes, duermes y comes, y te sumerges en un estado de pereza al cual no le encuentras el sentido, pues has dormido mucho.

Los expertos llaman a esto ‘la resaca del sueño’, pues cuando despiertas la sensación es similar a la del día después de una borrachera: dolor de cabeza, extremidades lánguidas e incluso irritación en los ojos.

Mucho tienen que ver en esto los ritmos cardíacos, ya que estos constituyen el reloj biológico humano, el cual regula las funciones fisiológicas del organismo para que éste siga un ciclo regular cada 24 horas y los estados de sueño y vigilia coincidan cada vez.

De día los ritmos cardíacos envían información a las células para que éstas sepan que es momento de estar despierto. Así, si tu cuerpo está acostumbrado a despertarse a las 7:00, pero sigues durmiendo pasada esa hora, empezarás a sentir fatiga una vez despierto.

Según el psicólogo clínico Michael Breus, estar más cansado después de haber dormido varias horas puede ser el resultado de despertar en una etapa del sueño equivocada.

Explica que “la persona pasa por cinco ciclos de sueño cada noche y cada uno de esos ciclos dura 90 minutos”. Lo más sencillo es despertarse durante las dos primeras etapas, después viene la fase REM (la fase en la que mueves los ojos muy rápidamente) y por último vienen las dos etapas en las que dejar de dormir es muy difícil. “Cuando el sueño se extiende más horas, estos ciclos se alargan y despertarse en mitad de uno de ellos es la explicación de esa ‘resaca del sueño'”, describe el psicólogo.

