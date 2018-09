Rafael Nadal derrota a Thiem en el Abierto de EE.UU.

El español Rafael Nadal, número uno mundial del tenis, superó hoy en un desempate tras cinco sets al austríaco Dominic Thiem en el Abierto de EE.UU. y se medirá en la semifinal con el argentino Juan Martín Del Potro.

El vigente campeón del US Open afrontó un complicado duelo en la pista principal de Flushing Meadows, donde el noveno favorito lo barrió en el primer set y, a pesar de la remontada, lo presionó durante 4 horas y 49 minutos, forzando dos tie-breaks decisivos.

A Nadal, que venció por 0-6, 6-4, 7-5, 6 (4)-7 y 7-6 (5), le espera en la siguiente ronda Del Potro, tercer clasificado en el ránking de la ATP, que se impuso este martes al estadounidense John Isner por 6 (5)-7, 6-3, 7-6 (4) y 6-2.

What. A. Match! 👏🏼@RafaelNadal fended off an enthusiastic D. Thiem 0-6, 6-4, 7-5, 6-7(4), 7-6(5) to book his spot in the semifinals. #USOpenhttps://t.co/8ZKV9d8Q9e pic.twitter.com/4McrWGP0Pf

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2018