Raúl Ledesma analiza el proceso de reducción del tamaño del Estado

El ministro de Trabajo Raúl Ledesma analiza temas coyunturales de la política ecuatoriana.

En primera instancia resalta cómo se está llevando a cabo la reducción del tamaño del Estado y por ende disminución del gasto público.

Así, afirma que se está realizando análisis de puestos para identificar casos de duplicidad de funciones, tanto en jerárquica superior como en otros espacios.

El proceso de optimización no es botar gente, no se trata de eliminar por ahorrar y dar gusto a una institución financiera internacional, como dice un grupo sindicalista. “Se trata de ordenar el Ecuador, no podemos seguir viviendo en el desorden”, afirmó Ledesma.