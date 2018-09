Rossi, sobre conflicto Márquez: “No debe ser algo importante porque no lo es”

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que este jueves se negó a estrechar la mano de Marc Márquez cuando éste se la tendió, dijo al respecto que “no debe ser una cosa importante porque no lo es”.

“Nuestra relación personal no es importante. Es una cosa entre nosotros dos y ya está, y para el resto somos dos pilotos que corremos juntos y lo importante es estar tranquilos para hacer bien nuestro oficio, pues esto son sólo cosas con las que se pierde el tiempo hablando”, manifestó.

El italiano, con cierta sorna, dijo sobre su negativa a estrechar la mano del piloto de Repsol Honda: “Quizá ha sido el Papa el que quiso que Márquez me estrechara la mano -recordando la visita que muchos pilotos realizaron este miércoles al Vaticano-, pero me disgusta porque se parece un poco a la película ‘Blues Brothers’, cuando John Belushi va a la iglesia y ve la luz, me disgusta”.

