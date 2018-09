Se advierte de una tormenta solar de la que la Tierra no se salvaría

Una tormenta solar potencialmente catastrófica podría afectar a todo el mundo causando estragos en redes eléctricas y en equipos electrónicos, según varios expertos consultados pr medios británicos.

El jefe de la Oficina de Meteoreología Espacial de la Agencia Espacial Europea, Juha-Pekka Luntama, afirmó a The Daily Express que no hay que preguntarse si ocurrirá o no, sino cuándo la Tierra se enfrentará a una tormenta solar potencialmente peligrosa.

Por la experiencia de Luntama, éste puede asegurar que casi siempre las erupciones solares van acompañadas de un fenómeno llamado ‘eyección de masa coronal’ (CME), una explosión en el campo magnético solar que expulsa miles de millones de toneladas de plasma solar hacia el espacio. Según el científico, este tipo de fenómenos representan “un peligro gigantesco o el mayor de los peligros”, pues dañarían los instrumentos electrónicos de la Tierra.

Luntama asegura que hemos tenido suerte durante mucho tiempo, pero que si se produjera una CME, su impacto estimado sería de unos 18.300 millones de dólares tan solo en Europa. “Nadie si quiera intentó hacer una estimación del costo mundial. Si hay una gran erupción solar, todo el mundo se verá afectado”.

Tom Bogdan, experto del Centro de Predicción del Tiempo Espacial de Estados Unidos explica igualmente que las tormentas de este tipo pueden ser especialmente catastróficas, sobre todo en esta época, más que tormentas que se producían siglos atrás, pues hoy en día afectarían a las “tecnologías avanzadas que influyen en todos los aspectos de nuestras vidas”.

“Si la radiación de una erupción solar golpea a la Tierra, noquearía a los satélites, interrumpiría los teléfonos móviles y otras formas de comunicación”, alerta por su parte Brian Gaensler, astrofísico de la Universidad de Toronto, citado por The Daily Star.

Fuente: RT en Español