Se confirman rumores sobre la sexualidad de afamado actor

En sus redes sociales ha compartido imágenes de su transformación y de como luce ahora.

Carlos Gascón fue uno de los múltiples actores que ha participado en la serie de Telemundo, “El Señor de los Cielos“. En la narcoserie el actor español dio vida al personaje de Iñaki Izarrieta.

Pero si ahora el público lo ve, no lo podría reconocer ya que el actor ha cambiado de género y ahora se llama Karla Sofía. Gascón que también participó en la película mexicana “Nosotros los Nobles”, presentó su libro “Karsia: Una Historia Extraordinaria” en donde relata lo difícil que ha sido su transformación de hombre a mujer.

Gracias por el recibimiento en @intrusosof @televisa #KARSIA @ediciones_uranomx Una publicación compartida por Carlos Gascón (@gasconcarlos) el 22 de Sep de 2018

En entrevistas también ha relatado que sigue teniendo relación con su hija, con la cual comparte sus momentos en Instagram.

Mucho se había especulado sobre la vida de Gascón y hace un mes publicó un texto en donde hablaba sobre las críticas que recibía.

Yo y mi Miniyo. Una publicación compartida por Carlos Gascón (@gasconcarlos) el 26 de Ago de 2018

“El otro día alguien dijo lo más coherente que nadie me ha dicho hasta ahora, ‘no entiendo nada de tu vida’.

Eso es lo correcto porque yo no he dado explicaciones sobre ella a nadie, son los demás los que hablan, los que especulan y los que interpretan mis textos y mis fotografías”, escribió en Instagram.