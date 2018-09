Selena Gomez responde a los insultos de Stefano Gabbana

Hace dos meses, Stefano Gabbana incendió las redes al atreverse a llamar ‘fea’ a Selena Gomez. En su momento, la cantante no se pronunció al respecto de los desagradables comentarios del diseñador de Dolce & Gabbana, pero parece que Selena solo se estaba tomando su tiempo para mantener la intriga, porque ahora por fin ha respondido a Stefano con un gesto que ha sorprendido a todos.

A principios de verano, se creó un gran revuelo en Instagram cuando Stefano Gabanna, diseñador de la firma Dolce & Gabbana le dedicaba unas palabras muy groseras a Selena Gomez.

Ocurría en Instagram, donde una cuenta sobre moda publicaba unas fotos de la cantante con vestidos rojos para preguntar a sus seguidores cuál de ellos les gustaba mal, y el diseñador, sin ninguna vergüenza, escribió en los comentarios “¡¡Es muy fea!!”.

Y aunque entonces Selena no dijo nada de nada sobre el tema, llegó el día en el que la cantante respondió al desagradable mensaje de Stefano. A modo de ironía, Selena Gomez salía a la calle con el pelo recogido en una coleta alta y una trenza en el centro de la cabeza. A un lateral, llevaba escrita con piedrecitas brillantes y en mayúsculas la palabra “fea”.

Y así es como la cantante de ‘Back For You’ demostró que no solo no deja que le afecten las críticas destructivas del mundo, sino que además se ríe de ellas.

Selena Gomez Bejewels the Word ‘Ugly’ in Her Hair – Here’s Who She’s Clapping Back At https://t.co/Kosf79aVHP — People (@people) 12 de septiembre de 2018

Fuente: lavanguardia.com