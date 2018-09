Selena Gomez rompe el silencio sobre la sobredosis de Demi Lovato

La joven cantante al fin habló sobre lo que pasó con su vieja amiga, aunque fue muy cuidadosa con sus palabras, pues intenta que de su boca no salga nada que pueda malinterpretarse y correr como un falso rumor.

En la edición de octubre de ELLE, Gomez revelo que se mudó recientemente a Orange County para poder escapar de los paparazzi que la “persiguen todo el tiempo”: Ha sido una liberación, según dice y añade que L.A. se volvió para ella claustrofóbico, pues no podía hacer nada, porque a donde ella iba, ahí estaban los paparazzi.

Por ejemplo, después de que Demi Lovato sufrió su aparente sobredosis en julio, los paparazzi fotografiaron a Gomez que se veía muy afectada. Ante eso dijo: “Todo lo que diré es que la contacté personalmente. No hice nada público. No quería… La amo. La conozco desde que tenía 7. Así que… es todo lo que diré”.

Teniendo en cuenta el escrutinio público al que se ha enfrentado, se entiende por qué Gomez protege a su amiga y se niega a hablar de su lucha con las drogas con la prensa. Ahora que se encuentra alejada de la bulla hollywoodense, la exnovia de Justin Bieber vuelve a sentir que puede respirar.

“Ahora me siento muy segura de donde estoy. No me siento errática o inestable emocionalmente. O como que no puedo manejar mis emociones, como me sentía antes. Se trata de entenderme un poco mejor. Eso no quiere decir que lo tengo todo resuelto”, explicó la ex estrella infantil. “Pero se siente bien”.

Haberse alejado de los paparazzi ha sido, sin duda, muy positivo para Gomez quien trabaja duro en su disco que ya se ha retrasado bastante. “Regresaré a la simplicidad. Esa es la que he sido siempre. Estoy muy feliz de estar en este lugar”, dijo. “Hay mucho autodescubrimiento”. Y agregó que desde los 20 hasta los ahora cumplidos 26 siente que es una persona totalmente diferente.

En Orange County Gomez diseña una vida muy diferente para ella: trabaja para A21, una organización global sin fines de lucro que lucha contra el tráfico de personas. Además, en su nueva vida, se comprometió a mantenerse alejada de las redes sociales: “No estoy en internet. No he estado en internet en meses. No tengo las claves de mi Instagram. No tengo Apps en mi teléfono, no tengo Apps de edición de fotos. Tengo Peak, un juego para la mente”, reveló. “La razón por la que no lo hago es porque no es real para mí. Sé que mi voz es muy prominente, pero no la uso descuidadamente. Soy selectiva. Con respecto a mi vida personal, ¿qué si alguien me ve tomándome una copa de vino? Me importa una m**rda.” y reiteró que no intenta esconderse pues es su vida y la está viviendo como ella quiere. “Se trata de hacer un esfuerzo consciente: si puedo tener un momento para estar con mis amigos, me lo tomaré. Tuve que tomar esa decisión”.

Fuente: E!