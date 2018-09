Trump respalda a su candidato al Supremo: “Ha sido honesto y cautivador”

Atentos al crucial testimonio de su nominado a la Corte Suprema, el presidente Donald Trump y sus aliados fueron cimbrados por la emotiva presentación de Christine Blasey Ford en el Capitolio, pero también se sintieron animados por la defensa que presentó el juez Brett Kavanaugh a las acusaciones de la mujer de abuso sexual.

Trump difícilmente se perdió un solo instante de la audiencia el jueves y recurrió a grabadoras digitales de video para seguirla desde su oficina privada en el avión presidencial mientras viajaba de Nueva York a Washington. Siguió atento a ella en la Casa Blanca, donde la voz de Ford rebotaba en las paredes del recinto.

Momentos después de que concluyó la audiencia, Trump tuiteó su aprobación a la interpelación de Kavanaugh, y exhortó al Senado a votar pronto. “Su testimonio fue poderoso, honesto y contundente”, dijo Trump. “La estrategia de los demócratas de búsqueda y destrucción es escandalosa, y este proceso ha sido una completa farsa y un intento de retrasar, obstruir y oponerse ¡El Senado debe votar!“, aseguró.

El emotivo relato de Ford acerca de que Kavanaugh la agredió sexualmente cuando estaba en secundaria hizo que Trump expresara solidaridad con Kavanaugh y su familia por tener que escuchar el testimonio, de acuerdo con dos republicanos cercanos a la Casa Blanca que no estaban autorizados a hablar públicamente sobre conversaciones privadas.

Según relato Ford, cuando se produjo el ataque sexual ella tenía unos 14 o 15 años, mientras que el hoy magistrado tenía tres años más. “Creo que es mi deber cívico decirles lo que me sucedió”, dijo la actual profesora de la Universidad de Palo Alto.

En la parte principal de su declaración, relató que asistió a una fiesta en una casa de la zona junto con su amiga Leland Ingham:

“Había cuatro chicos que recuerdo que estaban allí: Brett Kavanaugh, Mark Judge, P.J. Smyth, y otro cuyo nombre no recuerdo (…) Cuando llegué a esa pequeña reunión, la gente estaba bebiendo cerveza en un pequeño living en el primer nivel de la casa. Bebí una cerveza ese día. Brett y Mark estaban visiblemente ebrios”, dice el testimonio de la profesora.

“Fui por las escaleras al siguiente nivel para usar el baño. Cuando llegué al final de la escalera, fui empujada desde atrás a un dormitorio. No pude ver quién me empujó. Brett y Mark entraron en el cuarto y trabaron la puerta”.

“Había música en el cuarto, que fue puesta a más alto volumen por Brett y Mark después de que entramos allí. Fui empujada a la cama y Brett se lanzó arriba mío. Comenzó a manosearme todo el cuerpo y a frotar su cadera sobre mí. Grité tratando de que alguien me oiga escaleras abajo, y traté de sacármelo de encima, pero era demasiado pesado”.

“Brett me tocó y trató de sacarme la ropa. Le costaba porque estaba muy borracho y porque yo tenía ropa interior de una pieza debajo de la ropa. Creí que iba a violarme”.

“Traté de gritar por ayuda, pero cuando lo hice, Brett me tapó la boca para que deje de hacerlo. Esto fue lo que más me aterrorizó y tuvo el mayor impacto en mi vida posterior. Fue muy difícil para mí poder respirar, y pensé que Brett iba a matarme accidentalmente.”

“Mark alentaba a Brett, aunque a veces le decía que se detuviera. Un par de veces hice contacto visual con Mark y pensé que el debería ayudarme, pero no lo hizo. Mark trató de trepar a la cama un par de veces mientras Brett estaba sobre mí. La última vez que lo hizo, nos dimos vuelta y Brett ya no estaba sobre mí. Entonces pude zafarme y salir corriendo del cuarto”.

Blasey Ford relató luego que se encerró en el baño en suite que había en la habitación y esperó a que Kavanaugh y su compañero Mark se fueran del cuarto para salir. “Corrí escaleras abajo, a través del living y me fui de la casa. Recuerdo estar luego en la calle y sentir un enorme alivio por haberme escapado de la casa y que Brett y Mark no me siguieran”.

Después de ver el poderoso testimonio de Ford, los asesores de la Casa Blanca y aliados expresaron preocupación de que Kavanaugh, cuya nominación ya se tambaleaba, tuviera que nadar contra corriente para igualar el impacto con su comparecencia, pero los funcionarios de la Casa Blanca creen que las apasionadas palabras de Kavanaugh, incluida la emocional descripción del impacto que las acusaciones han tenido en su familia, superaron el desafío.

Un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a hablar públicamente dijo que Trump reaccionó positivamente a la declaración inicial del juez.

Antes de la audiencia, Trump se mostraba frustrado y molesto con su personal, y en particular con el abogado de la Casa Blanca Don McGahn, por no manejar mejor el proceso de confirmación de su nominado a la Corte Suprema.

Trump también ha criticado a líderes republicanos en el Congreso por no acelerar el proceso, lo que permitió que surgieran revelaciones contra Kavanaugh durante días. Los asesores de la Casa Blanca creen que un proceso más rápido hubiera evitado el testimonio de Ford.

Algunos funcionarios de la Casa Blanca no estuvieron contentos con el interrogatorio de la fiscal Rachel Mitchell, porque según ellos no se enfocó en los puntos débiles de la declaración de Ford, pero muchos sintieron que el proceso dio un giro cuando Kavanaugh apareció. Algunos asesores dijeron creer que Kavanaugh se defendió bien y que podría sobrevivir al proceso.

A medida que transcurrió el jueves, los ayudantes y aliados de la Casa Blanca ofrecieron una mezcla de optimismo y frustración. Al ver la audiencia desde sus escritorios, algunos ayudantes expresaron que Ford parecía muy creíble, pero otros notaron que todavía había lagunas en su relato de algo ocurrido décadas atrás.

Fuente: EFE/AP