Un joven músico fue víctima de agresión en un tren en movimiento

Dos hombres agredieron e intentaron lanzar a un joven músico desde un tren en movimiento, ya que según los agresores, el músico estaba tocando a un alto nivel que incomodaba a todos los pasajeros del medio de transporte, ubicado en San Francisco, Estados Unidos.

El hecho fue denunciado en redes sociales por la periodista, Anna Sterling, que grabó el instante en que los hombres intentaban empujar al joven del vagón.

“Estos dos hombres acaban de tratar de tirar a este chico del tren (…) fácilmente lo podría haber golpeado el tráfico que venía, esto no está bien”, agregó la periodista en su cuenta de Twitter.

Whoa these two men just tried to throw this kid off the muni train because he was playing music too loudly. He easily could’ve hit oncoming traffic. This is not okay. pic.twitter.com/NYIZilSmNL

— Anna Sterling (@AnnaMSterling) August 31, 2018