Un tsunami azota Indonesia tras sismo de 7,5 grados

El terremoto de magnitud 7,5 que sacudió hoy el norte de la isla indonesia de Célebes provocó un tsunami que golpeó la ciudad de Palu, a unos 80 kilómetros al sur del hipocentro, indicaron fuentes oficiales.

El director del centro de tsunamis y terremotos de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, Rahmat Triyono, dijo al medio local Kompas que las olas fueron de entre un metro y medio y dos metros.

Las olas han arrastrado casas y varias familias se han reportado como desaparecidas, según el portal RT.

I just opened my watsap grup and This Tsunami seen on Palu, Sulawesi. They recorded this in the top floor of the mall. Our friend’s family confirmed this.. #PrayForDonggala Celebes Sulawesi Indonesia 🙏 pic.twitter.com/vlTmDjCp3h

— WID (@wjjeje) 28 de septiembre de 2018