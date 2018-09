Unas zapatillas inspiradas en “Dragon Ball Z” estarán disponibles este mes

A principios de años se filtró la gran noticia de que una reconocida marca de calzados lanzaría una línea de zapatillas inspiradas en el popular anime “Dragon Ball Z”, en donde cada calzado estaría basado en personajes de la serie.

Y la propia marca anunció la fecha del esperado estreno que tiene a los fanáticos ansiosos de adquirir los modelos.

A través de su cuenta de Twitter, la empresa confirmó que el próximo 29 de septiembre llegarán las zapatillas inspiradas en Gokú y Freezer.

Aunque la empresa anunció que se trataría de un lanzamiento global, aún se desconoce si el calzado llegará a todos los países la misma fecha.

En la pagina oficial de la empresa de México y Estados Unidos, ya se ha revelado el costo de las zapatillas, con un precio de 170 dólares la de Gokú y 150 dólares la de Freezer.

Frieza and Goku face off in the legendary Frieza Saga, the inspiration for our first Dragon Ball Z drop. Available from September 29th. #ZX500 #YUNG1

— adidas Originals (@adidasoriginals) 15 de septiembre de 2018