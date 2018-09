Violento encuentro entre Nicki Minaj y Cardi B

Nicki Minaj y Cardi B fueron protagonistas de una acalorada pelea en la fiesta de la revista Harper Bazaar en el Hotel Plaza de Nueva York. Los videos realizados por los testigos del altercado muestran cómo las dos raperas empiezan a agredirse de repente. Un testigo afirma que Minaj estaba en bajo perfil cuando Cardi se lanzó ancima de ella y comenzó a gritar.

Las imágenes de la pelea no tardaron en aparecer en las redes sociales y en ellas se puede ver que la protagonista de Offset le lanza un tacón rojo a su enemiga.

La policía llegó a poner orden en el lugar a las 23:00 del altercado de este viernes y aseguró que no se dieron lesiones visibles, aunque Cardi mostraba una pequeña marca en su cara por uno de los golpes recibidos por Minaj. Cardi fue escoltada por su equipo hacia la salida del lugar del evento y, horas después, habló sobre su frustración en Instagram.

“He dejado pasar muchas cosas. He dejado que hables pestes de mí. Has amenazado a otros artistas de la industria para que no trabajen conmigo. Ya me cansé”, aseguró la rapera de origen dominicano.