Ahorcan a joven india por defenderse de ser violada

Suvita Yadav, una adolescente india de 15 años que se defendió de tres jóvenes que intentaron violarla fue asesinada este martes, mientras la menor se dirigía a su casa desde la escuela ubicada en el estado de Uttar Pradesh.

Se presume que la joven se defendió al percibir que los tres agresores querían violarla por lo que los tres jóvenes decidieron tomar represalias y utilizaron la bufanda de su uniforme para ahorcarla y dejarla colgada de un árbol, informó el diario The Mirror.

Cuando el cuerpo fue hallado por los habitantes de la zona, los tres atacantes estaban junto a él, por lo que fueron retenidos hasta que llegó la Policía, expresó el jefe policial Om Prakash Singh.

El cadáver de la menor fue trasladado para la realización de la autopsia, afirmando que “no hubo violación sino muerte por ahorcamiento”, agregó.

Om Prakash Singh detalló que los detenidos fueron identificados como Vikas Yadav, Mangal y Shivam, quienes estudiaban en la misma escuela y se relacionaban con la víctima.

Indian schoolgirl who fought off rapists beaten to death and hung from tree https://t.co/gw2c9Y9jRS pic.twitter.com/AqW2eIxPus

— Daily Mirror (@DailyMirror) 3 de octubre de 2018